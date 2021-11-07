افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية بالفيلم السعودي «بلوغ»

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية، بفيلم رسمي لكنه خارج الأفلام المتنافسة بالمسابقة، وهو الفيلم السعودي "بلوغ"، من إخراج 5 مخرجات سعوديات، هن سارة مسفر، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير، فاطمة البنوي عضو لجنة تحكيم المسابقة.

"بلوغ - Becoming"، يعرض عالميا لأول مرة، فيما تدور أحداثه حول 5 قصص قصيرة تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف.

ويعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الآن، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ43، المقرر أن تنطلق في 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد كشف عن تكريم الفنان كريم عبدالعزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، كما كشف عن أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التى سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، ووصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسما بين 9 أفلام عرض عالمى أول، وفيلمين عرض دولى أول.