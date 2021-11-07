مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات التعامل مع الموجة التضخمية العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهد المبذول من مسئولي البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع في الصادرات المصرية، وكذا دعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسي في المشروعات التنموية.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التعامل مع الموجة التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا بسبب تحديات سلاسل التوريد.