 مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات التعامل مع الموجة التضخمية العالمية - بوابة الشروق
الأحد 7 نوفمبر 2021 7:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات التعامل مع الموجة التضخمية العالمية

مدبولي وطارق عامر
مدبولي وطارق عامر
أ ش أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:21 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:21 م

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهد المبذول من مسئولي البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأحد، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي المصري فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية ودعم قطاعات الاقتصاد المختلفة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات وسبل زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، عبر دعم مصادره المختلفة، والتوسع في الصادرات المصرية، وكذا دعم وتشجيع القطاع الخاص، كمشارك رئيسي في المشروعات التنموية.

كما شهد الاجتماع استعراض آليات التعامل مع الموجة التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا بسبب تحديات سلاسل التوريد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك