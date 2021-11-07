 نيللي كريم عضوا بلجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي - بوابة الشروق
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نيللي كريم عضوا بلجنة تحكيم المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي


نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 2:46 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 2:46 م

كشف مهرجان القاهرة السينمائي، عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة 43، والتي يرأسها المخرج الصربي إمير كوستوريتسا، فيما يشارك في عضوية اللجنة، كلا من الممثلة المصرية نيللي كريم، والمخرج الهندي شايتانيا تاماهاني، والممثل الأمريكية ماريسا برينسون، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الفرنسية نورا أرزندر.

وتشهد المسابقة الدولية للدورة 43، منافسة بين 13 فيلما، منها الفيلم الروائي المصري "أبو صدام" إخراج نادين خان، والفيلم التونسي "غُدوَة" إخراج ظافر العابدين، والفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" إخراج زيد أبو حمدان، والفيلم الفرنسي "رقيق" إخراج صامويل ثيس، والفيلم الأرجنتيني "سبعة كلاب" إخراج رودريجو جيريرو، وفيلم "107 أمهات" إخراج بيتر كيريكس، من (سلوفاكيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا)، وفيلم "انطوائيون" إخراج هونج سيونج-يون، من (كوريا الجنوبية)، وفيلم "بنات" إخراج نانا نيول، من (ألمانيا، إيطاليا)، وفيلم "الثقب في السياج" إخراج خواكين ديل باسو، من (المكسيك، بولندا)، وفيلم "جسد ضئيل" إخراج لورا ساماني، من (إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا)، وفيلم "صلاة من أجل المسلوبين" إخراج تاتيانا هيزو، من (المكسيك، ألمانيا، البرازيل)، وفيلم "كيارا" إخراج جوناس كاربينيانو، من (إيطاليا، فرنسا)، وفيلم "معجزة"، إخراج بوجدان جورج أبتري، من (رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا).


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