القوى العاملة: تعيين 23 شابا واستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة في كفر الشيخ

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 23 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد الشباب المسجلين بها 704.

وقال سعفان، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ11 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه.

وتلقى الوزير، تقريرا بذلك من وكيل الوزارة مدير المديرية علاء الدين ناصف، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 297 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ149 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضرا.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 38 محضرا للمنشآت المخالفة.