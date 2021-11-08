عبد الفتاح يكشف سبب عدم طرد كارتيرون في مباراة القمة

فسر عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعض القرارت التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي أنتهت بفوز الأخير بخمسة اهداف مقابل 3.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لقناة أون سبورت أن لقطة تنفيذ ركلة الجزاء الثانية للنادي الأهلي والتي أحتسبت في الشوط الثاني حيث ظهرت كرة ثانية داخل الملعب أثناء تسديد التونسي علي معلول للركلة قائلًا :" قرار محمد عادل حكم المباراة سليم .. لا يمكن إيقاف التنفيذ خاصة وأن الكرة الثانية غير مؤثرة على اللعبة".

وأضاف :" لم يكن واضحًا من قام بركل الكرة داخل الملعب لذا كان من الصعب طرد المدير الفني للزمالك كعقوبة إدارية على ركل الكرة أثناء المباراة".

وأشاد عبد الفتاح بنجاح الحكم محمد عادل مؤكدًا أنه منذ تولي المسئولية والجميع يعمل على تطوبر مستوى الحكام من خلال إقامة العديد من المعسكرات لرفع مستوى الحكام.

وكشف عبد الفتاح أن سبب نجاح طاقم التحكيم التعامل بإحترافية شديدة وهدوء وتعاون وهو ما تسبب في خروج المباراة بهذا المظهر اللائق.

وأضاف أنه محمد عادل تعامل بهدوء غير عادي في بعض الأوقات التي شهدت توتر شديد من جانب بعض اللاعبين في المباراة ونجح في أحتواء كل المواقف التي تعرض لها بتطبيق القانون.

وحول تقديم حكام جدد في الفترة المقبلة قال عبد الفتاح أن اللجنة بدأت معسكر جديد لحكام النخبة من أجل تجهيز جيل جديد من الحكام المميزين.