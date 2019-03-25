التعليم: توزيع التابلت على طلاب الأول الثانوي بمطروح والدقهلية اليوم

واصلت وزارة التربية والتعليم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، وبدأت اليوم توزيع التابلت في محافظتي مطروح بـ1712 جهازا، والدقهلية بـ52,222 جهازا.

كانت الوزارة قد وجهت طلاب المرحلة الثانوية بضرورة سداد رسوم تأمين التابلت بمكاتب البريد المصري المقدرة بـ100 جنيه؛ حرصا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئى.

وأعلنت المدارس الثانوي الأوراق المطلوبة لاستلام أجهزة وهي أصل بوليصة تأمين التابلت بعد سدادها في مكتب بالبريد، وصورة منها، وصورة بطاقة ولى الأمر، وإقرار ولى الأمر من المدرسة، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وصورة إيصال سداد المصروفات المدرسية.

وأكدت المدارس أن الحصول على التابلت مجانا دون دفع أية رسوم وأن توزيع التابلت يكون تحت إشراف مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي.

ويوقع ولي الأمر إقرار بالمحافظة على التابلت من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول علي بنك المعرفة المصري من خلال كلمة السر التي يتم استلامها من المدرسة واستخدامه في إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسي في مرحلة الثانوي العام.