وزير الأوقاف للمواطن: إياك أن تعطي مبلغا نقديا داخل المسجد لشخص في يده تحت أي مسمى

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد يأتي قي إطار توجه الدولة إلى الدفع غير النقدي»، منوهًا إلى أن «الجماعات الإرهابية استغلت تلك الأموال خلال فترة سابقة».

وتوجه جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، بحديثه للمواطنين، قائلًا: «إياك أن تعطي مبلغًا نقديًا في الجامع لشخص في يده تحت أي مسمى نهائيًا، أنت لا تعلم في أي يد تقع وأين ستتوجه».

ولفت إلى أن التبرع بصفة عامة للمساجد يكون عبر حسابين مركزيين الأول صندوق عمارة المساجد والثاني تبرعات البر وخدمة المجتمع، مشددًا على أن بعض الجماعات استغلت تبرعات المساجد خلال إحدى الفترات دون رقيب.

ونوه وزير الأوقاف، إلى أن المشكلة تكمن في عدم متابعة الصندوق سواء كان قانونيًا أو غير قانوني، متوجهًا برسالة للمواطنين: «لا أحد يدفع مليمًا في الصناديق، الدفع الرسمي يكون عبر الحسابات النقدية، وأتمنى تعميم الأمر على كل الجمعيات والجهات المختلفة».