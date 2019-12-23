 سراج: مرتجي يضع مصلحة الأهلي أولا.. والعامري فاروق يعمل وفقا لروح الفريق - بوابة الشروق
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سراج: مرتجي يضع مصلحة الأهلي أولا.. والعامري فاروق يعمل وفقا لروح الفريق

الشروق
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 12:43 ص

أبدى محمد سراج الدين، عضو مدلس إدارة النادي الأهلي، سعادته بقائمة محمود الخطيب، المنضم إليها في انتخابات النادي الأهلي.

وقال محمد سراج في تصريحات تلفزيونية: «سعيد بكل تأكيد للتواجد مع قائمة محمود الخطيب، الجميع يعمل من أجل مصلحة النادي».

وأضاف: «العامري فاروق من الشخصيات المحترمة والتي تعلمت منها الكثير، يبذل مجهود كبير مع القائمة ومتواجد في كل الجولات الانتخابية، فرغم ضمانه للنجاح في الانتخابات لكنه يعمل معنا وفقًا لروح الفريق، حرصا منه على نجاح القائمة بالكامل، من أجل العمل بشكل متفاهم».

وأكمل: «خالد مرتجي يضع مصلحة الأهلي فوق أي شئ، لم يكن المنصب في حساباته، دائما يحترم نظام ورؤية النادي الأهلي، وهو ما أدى إلى نجاح الأهلي على مدار السنوات العديدة الماضية ولديه من الخبرات ما يجعله الانسب  لمنصب أمين الصندوق».

وأتم: «مي عاطف بنت الأهلي وصاحبة رؤية متميزة كونها مهندسة معمارية، وبطلة مصر وافريقيا في السباحة وأحد أبناء النادي، وتمثل اضافة للقائمة».


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