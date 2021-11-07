وفاة مدير إدارة البعوث خلال زيارة وفد الأزهر لنيجيريا

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفاة محمد يس حمدي، مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد بالمجمع، أثناء مشاركته في مهمة رسمية مع وفد الأزهر إلى نيجيريا.

ونعى المجمع، يس، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمّل المسئولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث.

كما تقدم المجمع بكامل إداراته بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، الراحل، وقال عبر حسابيه على موقعي "فيس بوك" و "تويتر": "‏رحم الله الزَّميل العزيز محمد يس، مدير عام المبعوثين والإيفاد بمجمع البحوث الإسلاميَّة، الَّذي رحل وهو يقوم بواجبٍ مقدَّسٍ في متابعة جهود الأزهر وشئون البعثة الأزهريَّة الموجودة في دولة نيجيريا ضمن وفدٍ أزهريٍّ رفيع.

وأضاف: ‏" ورغم حزننا الشَّديد لوفاة هذا الرَّجل المخلص لأزهره ولدينه إلَّا أنَّ عزاءنا أنَّ خطواته الَّتي مشاها في نيجيريا ستكون في ميزان حسناته، وصدق الله العظيم «وَمَا تَدۡرِی نَفۡسُۢ بِأَیِّ أَرۡضࣲ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرُۢ».

خالص العزاء لأسرته وكلِّ محبِّيه".