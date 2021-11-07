حملات لأعمال التجميل وتحسين الخدمات والمرافق في قلين وسيدي سالم بكفر الشيخ

نظمت الوحدة المحلية بمدينتي ومركزي قلين وسيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، اليوم، حملات مكثفة لأعمال التجميل وتحسين الخدمات والمرافق ورفع التراكمات، وتسليك خطوط خفض المنسوب.

تابع فادى شميس رئيس مركز ومدينة قلين، حملات تجميل الأماكن العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، فضلا عن مسح وتمهيد المداخل والمخارج والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار وتقليمها بالمدينة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وطلاء وتركيب كهرباء مكتب التطوير التكنولوجي بالمدينة، وقرية الحصة.

‏وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة، التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلا عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، والملاحة، والورق، والقن، والبلاصي، وبرية لاصيفر، وأبو غنيمة، والروضة، والقصابي، بالإضافة إلى أعمال الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية الورق التابعة للوحدة المحلية بقرية الورق، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.