حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال تنطلق غدا في أنحاء أفغانستان

تنطلق غدا الاثنين في أنحاء أفغانستان حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وحثت الوكالة الأممية اليوم الأحد العائلات على تطعيم أبنائها، وكتبت على موقع تويتر :"لقّحوا أطفالكم ضد شلل الأطفال واحموا مستقبلهم!".

وإذا ما مضت الحملة بالفعل، فإنها ستكون المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي يمكن أن يصل فيها اللقاح إلى جميع الأطفال في أنحاء أفغانستان، وبينهم أكثر من 3ر3 مليون طفل لم يتسن إيصال اللقاحات لهم في الماضي بسبب رفض حركة طالبان.

ويقول مسؤولو الصحة إن الحملة تستهدف تطعيم ما يقرب من عشرة ملايين طفل دون سن الخامسة ضد الفيروس الذي يمكن أن يسبب الشلل والوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن أفغانستان وباكستان من بين عدد قليل من الدول حول العالم التي لا يزال شلل الأطفال يعد مرضا مستوطنا بها.

ونجحت منظمة الصحة العالمية واليونيسف في التفاوض مع قادة حركة طالبان على إطلاق حملة التطعيم على مستوى البلاد، إلا أن هناك مخاوف أمنية لا تزال قائمة، في ضوء تعرض المشاركين في الحملات لهجمات متكررة في السابق.