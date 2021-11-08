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التعادل الإيجابي يحسم ديربي الغضب بين ميلان وإنتر

د ب أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:52 م

فرط فريق ميلان في الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه إنتر ميلان 1 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل نابولي مع هيلاس فيرونا 1/1، وفوز لاتسيو على ساليرنيتانا 3 / صفر وفينيزيا على روما 3 / 2 وبولونيا على سامبدوريا 2 / 1 وأودينيزي على ساسولو 3 / 2.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وتعادل ميلان بهدف سجله ستيفان دي فري، لاعب إنتر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17.

وأهدر لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء لإنتر ميلان في الدقيقة 27. ورفع ميلان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف نابولي، كما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث.


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