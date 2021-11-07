مدير مكافحة الإدمان يناشد الموظفين متعاطي المخدرات: تواصلوا معنا قبل الفصل

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الهدف الأساسي من قرار فصل الموظف المتعاطي ليس الفصل، مشيرًا إلى أنها الفرصة الوحيدة أمام الموظف للحصول على العلاج.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات أثناء العمل سيتم فصله، بداية من منتصف ديسمبر المقبل، مناشدًا الموظفين الذين يعانون مشكلة مع تعاطي المواد المخدرة التواصل مع الصندوق على الخط الساخن.



ولفت إلى تقديم الخدمة مجانًا وفي سرية تامة من خلال 28 مركزًا علاجيًا على مستوى 17 محافظة، بالشراكة مع مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان.



وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى تقدم ما يقرب من 9 آلاف موظف تزامنًا مع التصديق على قانون فصل الموظف المتعاطي، معقبًا: «المخدرات تصل بالموظف إلى طريق مسدود بدايته الفصل عن العمل».



ونوه إلى أن مسار التعاطي في منتهى الخطورة، مؤكدًا أن الدولة لا تتعامل بأنصاف حلول وإنما تواجه بشكل قوي وحاسم ورادع المشكلة المباشرة الخاصة بالعمل تحت تأثير المواد المخدرة/ والتي عصفت بحياة عشرات المواطنين.



وأعلن عن تقدم 116 ألف مريض إدمان بينهم 9 آلاف موظف وأكثر من 6 آلاف مريض من المناطق المطورة بديلة العشوائيات إلى الصندوق لتلقي العلاج، مضيفًا أن الصندوق فتح 5 عيادات في المناطق المطورة كـ«الأسمرات» و«بشاير الخير» و«حدائق أكتوبر».





