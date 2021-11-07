محافظ الإسكندرية: تسجيل 5741 عاملا جديدا ضمن العمالة غير المنتظمة

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حصر وتسجيل 5741 عاملًا جديدًا ضمن العمالة غير المنتظمة، من خلال مديرية القوى العاملة خلال هذا العام.

وأضاف الشريف، في بيان اليوم الأحد، أن المحافظة تعمل على إيجاد فرص عمل تكون لائقة ومنتظمة لفئة العمالة غير المنتظمة، وأن مديرية القوى العاملة بالمحافظة قامت بالعديد من الخطوات الجدية خلال الأشهر الـ9 الماضية منذ يناير وحتى سبتمبر 2021؛ لتأمين العمالة غير المنتظمة وتوفير العديد من الإجراءات التي تضمن لهذه الفئة حياة كريمة؛ لافتا إلى أن المديرية اهتمت خلال هذه الفترة بتقديم الرعاية الصحية لفئة العمالة غير المنتظمة سواء من خلال (إجراء عمليات جراحيه وكشوفات وتحاليل وأشعة وصرف أدوية) بإجمالي 403 آلاف جنيه.

وأشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، إلى أن إجمالي العمالة التي تمت رعايتها اجتماعيا خلال هذه الفترة بلغ 79 فردًا، حيث تم صرف منحة زواج لـ13 عاملًا بإجمالي 39 ألف جنيه، وصرف منحة مواليد لـ55 عاملًا بإجمالي 110 آلاف جنيه، وصرف منحة وفاة لعاملين بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه، كما تم صرف منحة وفاة أقارب العامل من الدرجة الأولى لـ٩ عمال بإجمالي مبلغ ١٨ ألف جنيه.