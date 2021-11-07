أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم /السبت/، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة اثنتين، فيما تماثل 73 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعلى حصيلة منذ شهر.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٧ آلاف و٧٩ حالة ؛ من بينها ٨٤ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٢ ألفا و١٢٢ شخصا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٩٤١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٢٠ مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٢٦ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٢٠ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ولايتان اثنتان 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.