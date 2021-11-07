 مبعوث أمريكي يبدأ اليوم زيارة لإسرائيل والضفة الغربية لبحث أمن الطاقة - بوابة الشروق
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مبعوث أمريكي يبدأ اليوم زيارة لإسرائيل والضفة الغربية لبحث أمن الطاقة

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 11:41 ص

يبدأ كبير مستشاري الولايات المتحدة لشؤون أمن الطاقة العالمي عاموس هوشستين، اليوم الأحد، زيارة لإسرائيل والضفة الغربية تستمر حتى يوم غد.

ووفقا لبيان للخارجية الأمريكية فإن هوشستين "سيلتقي خلال الزيارة بمسؤولين بارزين إسرائيليين وفلسطينيين، لمناقشة أمن الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري مشاورات حول المفاوضات البحرية مع المسؤولين الإسرائيليين".

من جانبها، لفتت هيئة البث الإسرائيلي إلى أن الموفد الأمريكي يحاول إنجاز انطلاقة في المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية. وكان المبعوث قد زار بيروت نهاية الشهر الماضي.

 


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