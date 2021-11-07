 مقدمي الخدمات الصحية الوطنية: في بريطانيا تدعو لمواجهة كورونا دون اللجوء لعمليات الإغلاق الصارمة - بوابة الشروق
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مقدمي الخدمات الصحية الوطنية: في بريطانيا تدعو لمواجهة كورونا دون اللجوء لعمليات الإغلاق الصارمة

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:01 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 7:01 م

أكد الرئيس التنفيذي لمقدمي الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، كريس هوبسون، اليوم الأحد، على ضرورة تعامل الخدمات الصحية في المملكة المتحدة مع تداعيات فيروس كورونا دون اللجوء إلى عمليات الإغلاق الصارمة.

وقال هوبسون، في تصريح أوردته صحيفة الجارديان، البريطانية: "يجب أن يدرك جميع مقدمي الخدمات الصحية في شتي أنحاء المملكة، أن مهمتنا هي التعامل بأفضل ما يمكن مع التحديات التي يفرضها فيروس كورونا دون اللجوء إلى هذا النوع من عمليات الإغلاق الصارمة".

وأشار الرئيس التنفيذي لمقدمي "الخدمات الصحية الوطنية" في بريطانيا إلى جائحة فيروس كورونا تتحول تدريجيا إلى وباء مستوطن، ما يعني أن الفيروس سيصبح مرضًا منتظمًا في شتى أنحاء العالم ولذا يجب علينا مواجهته بأقل الأضرار.

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