الشركة: نطبق أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. وننفذ حاليا استثمارا يوشك على الاكتمال

قالت شركة حديد عز فى إفصاح للبورصة إنه حال اتخاذ قرار بشأن أي من الاستثمارات فى شركات قائمة، فإنها سوف تفصح عنه فى حينه.

جاء ذلك ردا على خبر جريدة «الشروق» المنشور في عددها صباح اليوم بشأن اقتراب الشركة من الاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بشركة حديد المصريين.

ولم تنف حديد عز الخبر، ولكنها قالت فى بيانها: «حال قيام السلطة المختصة فى شركة حديد عز وفي كل الأطراف ذات الصلة باتخاذ قرار بشأن أي استثمارات في شركات قائمة، فإن الشركة سوف تفصح فى حينه، وفقا للإجراءات القانونية والقواعد ذات الصلة».

وأضافت حسب الإفصاح المرسل الي البورصة «غني عن البيان أن ذلك سوف يتم بعد إتمام التقييم المالي والتدقيق القانوني اللازمين لأي استثمار جديد، والتي تكون الشروط الحاكمة لإتمامه، جودة وحداثة الأصول والتقنيات المستخدمة فى الشركة محل الاستثمار، وسلامة وكفاءة هيكلها التنظيمي، واحترافية مواردها البشرية".

وأكدت الشركة أنها تطبق أقصى درجات الالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأشارت حديد عز إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الذاتية للشركة فإن الشركة تنفذ حاليا استثمارا يوشك على الاكتمال، يستهدف زيادة طاقتها الانتاجية من الصلب السائل، بما يضمن استمرار إنتاج وتصدير الصلب المسطح.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كشفت لـ«مال وأعمال- الشروق» عن اقتراب شركة حديد عز من الاستحواذ على حصة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بشركة حديد المصريين، مرجحة توقيع العقود خلال الأيام المقبلة.

وتأسست «حديد المصريين» عام 2010 وتضم 3 شركات، الأولى بورسعيد الوطنية للصلب (تمتلك مصنعين بالعين السخنة وبورسعيد)، والثانية شركة أى أى سى لادارة مصانع الصلب (يندرج تحتها مصنع بنى سويف ومصنع الإسكندرية)، ثم شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء التى تمثل القطاع التجارى بالمجموعة.