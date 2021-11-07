تنفيذ مبادرة والدينا نور عنينا بدور المسنين في الدقهلية

كلف محافظ الدقهلية أيمن مختار، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بمتابعة تنفيذ مبادرة "والدينا نور عنينا" بدور المسنين بنطاق المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بالدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تفعيل المبادرة على دور المسنين بالمحافظة والبالغ عددهم ٨ دور رعاية بنطاق المحافظة، مشيرا أنه بدأ التنفيذ ببرنامج مكثف للفاعليات في دار أهالينا بالمنصورة، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية بمشاركة فريق العمل بمديرية التضامن الاجتماعي.

وقال إن المبادرة تستهدف الاطمئنان على الحالة الصحية ومستوى الخدمة والإقامة بدور الرعاية للمسنين والاستماع إلى أبنائنا وأمهاتنا في حلقات نقاشية وحوار أسري يتسهدف حل المشكلات وتحقيق مطالب الاباء والامهات بدور الرعاية عملا على راحتهم.

وأكد محافظ الدقهلية، على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لجميع دور رعاية المسنين والفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، موضحا ان المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذه الفئات في مقدمة الاولويات.