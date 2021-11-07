القاهرة السينمائي: تقسيم التذاكر بالتساوي بين الصحفيين والنقاد وصناع السينما والجمهور العادي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي، عن تقسيم تذاكر العروض بالتساوي، بين الصحفيين والنقاد وصناع السينما والجمهور العادي.

ويعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الآن، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ43، المقرر أن تنطلق في 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد كشف عن تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز. كما كشف عن أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التى سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، ووصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسما بين 9 أفلام عرض عالمى أول، وفيلمين عرض دولى أول.