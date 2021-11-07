 القاهرة السينمائي: تقسيم التذاكر بالتساوي بين الصحفيين والنقاد وصناع السينما والجمهور العادي - بوابة الشروق
الأحد 7 نوفمبر 2021 2:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

القاهرة السينمائي: تقسيم التذاكر بالتساوي بين الصحفيين والنقاد وصناع السينما والجمهور العادي

محمد عباس
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 2:29 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 2:29 م

كشف مهرجان القاهرة السينمائي، عن تقسيم تذاكر العروض بالتساوي، بين الصحفيين والنقاد وصناع السينما والجمهور العادي.

ويعقد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الآن، مؤتمرًا صحفيًا بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ43، المقرر أن تنطلق في 26 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي قد كشف عن تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز. كما كشف عن أسماء العروض العالمية والدولية الأولى التى سيقدمها ضمن فعاليات الدورة الـ43، ووصل عدد هذه الأفلام إلى 11 فيلمًا طويلاً مقسما بين 9 أفلام عرض عالمى أول، وفيلمين عرض دولى أول.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك