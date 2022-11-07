قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أنه يتعين بذل "كل ما في وسعنا" للحد من الاحتباس الحراري العالمي عند معدل 1.5 درجة مئوية، فيما يلتقي قادة العالم في قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ بمصر لمناقشة التحرك بشأن التغير المناخي.

وكتبت عبر تويتر اليوم الإثنين "نحن نواجه الكثير من التحديات، ولكن التغير المناخي هو الأكبر".

وأشارت فون دير لاين، المتواجدة أيضا في شرم الشيخ، إلى عدد من سياسات التغير المناخي الخاصة بالاتحاد الأوروبي في تغريداتها، مضيفة أن "أوروبا مازالت على المسار".

كما لفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد في 2021 بتقديم 23 مليار يورو (23 مليار دولار) للتمويل المناخي إلى الجنوب العالمي للمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والتأقلم على التغير المناخي.