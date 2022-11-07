وزير الإسكان: مد فترة التسجيل لمن اشترى كراسات الشروط بوحدات سكن لكل المصريين 3 حتى 10 نوفمبر

مي عبد الحميد: نسعى لإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على وحدة سكنية





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى ١٠ نوفمبر، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز فقط ضمن إعلان "سكن لكل المصريين٣".

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن المد الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين٣" يعد استجابة لرغبة المواطنين الذين لم يقوموا برفع أوراقهم على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المد الثاني للإعلان يهدف لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ذلك على الرغم من أن الصندوق طالب المواطنين بصورة مستمرة بعدم الانتظار حتى اليوم الأخير لرفع الأوراق تجنبًا لأي مشاكل تقنية.

وأكدت أن الموقع الإلكتروني للصندوق تمكن من التعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال فترة الإعلان، كما تم العمل بصورة فورية لحل أي مشكلة تقنية تواجه المواطنين خلال تسجيلهم عبر الموقع الإلكتروني، خصوصًا مع الضغط الكبير من قبل المواطنين للحجز ضمن الطرح الأخير.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك نحو 9 آلاف مواطن لم يكملوا عملية التسجيل الإلكتروني، لذا تم منحهم مهلة حتى نهاية الأسبوع لاستكمال أوراقهم ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لإتمام عملية التقديم.

وأكدت أن الطرح الجديد يشهد تطبيق حدود الدخل الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وأصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6 آلاف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8 آلاف جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13 ألف جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18 ألف جنيه شهرياً للأسرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.