ناسا: مركبة الشحن سيجناس انطلقت إلى الفضاء بعد تأخرها

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الاثنين، أن مركبة شحن غير مأهولة من طراز "سيجناس" أقلعت إلى محطة الفضاء الدولية بعد يوم واحد مما كان مخططا له.

وتحمل مركبة الشحن نحو 3700 كيلوجرام من المواد الغذائية لطاقم محطة الفضاء الدولية والمواد اللازمة للتجارب العلمية.

ومن المتوقع أن تصل مركبة الشحن إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء المقبل.

وكان من المقرر أن تنطلق مركبة الشحن إلى الفضاء أمس الأحد، ولكن تم تأجيلها بعد أن انطلق إنذار للحريق بشكل غير متوقع في مركز نورثروب جرومان للتحكم في فرجينيا.

يشار إلى أن هذه هي رحلة الإمداد رقم 18 لمركبة الشحن إلى محطة الفضاء الدولية.