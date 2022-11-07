توجه رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، على حسن الضيافة منذ وصوله إلى المدينة الجميلة شرم الشيخ.

وأضاف في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين، أن العالم يواجه اليوم تحديات كثيرة، تحديدًا التغير المناخي، وخسارة التنوع الحيوي، وتلوث الهواء والمياه.

ونوه إلى أن «الأكثر تهديدًا وإلحاحًا ارتفاع حرارة الأرض، الأمر الذي يعرض بقاء الإنسان للخطر»، مستشهدًا بالكوارث التي تقع ضحيتها الشعوب.

وتابع: «رغم القمم المختلفة والقرارات والالتزامات، تبقى أعمالنا دون مستوى التعبئة المطلوبة، فكمية الانبعاثات الدفيئة تزداد وتبعاتها كبيرة، وإفريقيا لا تساهم إلا بصورة هامشية في الاحترار العالمي».

وأشار إلى أن «جيبوتي معرضة لمخاطر تغير المناخ والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحر، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل التربة وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية، وبقطاع المياه والصحة العامة».

ولفت إلى أن بلاده أقامت مشروعات لتوليد المياه بين إثيوبيا وجيبوتي، وتحلية مياه البحر، من أجل تعزيز مرونة نفاذ سكان المدن إلى موارد المياه الآمنة، داعيًا الدول المتقدمة إلى احترام التزاماتها الخاصة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا.

وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.

واليوم الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.

وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.

كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسي في عدد منها بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.