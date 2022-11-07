زيلينسكي: روسيا استخدمت مسيرات هجومية إيرانية مرة أخرى في أوكرانيا

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد إنه على مدار اليوم استخدم الجانب الروسي مسيرات هجومية إيرانية.

وتابع "كان هناك عمليات إطلاق، ولكن للأسف وقعت إصابات أيضا".وأضاف أنه من الواضح أن "الدولة الإرهابية" ، كما يطلق على روسيا، تركز قواتها ومواردها لشن هجمات كبيرة جديدة على البنية التحتية لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن قرابة 5ر4 مليون أوكراني يعانون بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف:"نحن نستعد للرد".

واستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا البنية التحتية في أوكرانيا بالقنابل، من بينها العاصمة كييف. وتعيش مناطق بأكملها بلا ضوء لساعات في المرة الواحدة.

ووفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب اتخاذ "كافة الإجراءات الممكنة" لحماية أرواح المدنيين، فضلا عن البنية التحتية الأساسية مثل محطات الطاقة أو إمدادات المياه.