متظاهرون من أجل حماية المناخ يواصلون إغلاق طرق في العاصمة الألمانية

واصل متظاهرون من أجل حماية المناخ إغلاق طرق في العاصمة الألمانية برلين، رغم تعدد الجدل حول هذا الأمر والانتقادات الحادة له.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المتظاهرين قعدوا عند أربعة تقاطعات في أجزاء مختلفة من المدينة صباح اليوم، وقام بعضهم بلصق نفسه في الأرض الأمر الذي تسبب في اختناقات مرورية طويلة فضلا عن وقوع اشتباكات بالأيدي بين سائقي سيارات ومتظاهرين في منطقة فريدريشسهاين.

من جانبها، أعلنت مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ أن بعضا من أتباعها كان يرتدي ملابس السجناء المخططة بالأبيض والأسود من أجل الاحتجاج على احتجاز متظاهرين في ميونخ بسبب تكرار إغلاقهم للطرق. وطالب المتظاهرون الحكومة بالقيام بالمزيد من الإجراءات لمكافحة التغير المناخي.

كانت المجموعة أغلقت طرقا في الأسابيع الماضية بشكل شبه يومي، وتعرضت المجموعة لانتقادات حادة في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي عندما علقت سيارة خاصة تابعة لقوات الإطفاء ولم تتمكن من التحرك بسبب إغلاق ناشطين للطريق، وكان من المفترض أن تتجه السيارة إلى مكان حادث لتساعد في انتشال قائدة سيارة مصابة بإصابات تهدد حياتها، وقد توفيت المرأة بعد الحادث ببضعة أيام.

وطالب عدة ساسة بتعامل أكثر صرامة مع مغلقي الطرق كما تعرض الناشطون لهجوم على الإنترنت.

كانت قوات الإطفاء أعلنت في البداية أن إنقاذ المرأة تأخر لأن السيارة الخاصة التابعة لها كانت عالقة في الازدحام المروري، غير أن تقريرا صحفيا ذكر استنادا إلى تقديرات طبيبة طوارئ كانت في مكان الحادث أن عدم توافر سيارة الإطفاء لم يكن له تأثيرات على إنقاذ قائدة السيارة.

وتجري الشرطة والادعاء التحقيق في الحادث وحول من يتحمل المسؤولية وكذلك حول مسار إجراءات الإنقاذ، وتتعلق التحقيقات أيضا باتهام محتمل بإعاقة أشخاص يقدمون المساعدة.

ورغم الانتقادات، تعتزم المجموعة مواصلة أعمالها الاحتجاجية، وقالت الناشطة كارلا روخل أمس الأحد: "سنحمل احتجاجنا إلى كل المناطق التي تأثرت بكارثة المناخ، وقد دعونا الحكومة إلى التحدث، وسيتوقف على هذا ما إذا كنا سنواصل الخروج إلى الشوارع أم لا"، وأضافت أن هذه ليست مسابقة شعبية " فنحن لا يعنينا أن نكون محبوبين بل يعنينا أن يصبح المجتمع واعيا بأننا نسرع الخطى نحو كارثة مناخية".