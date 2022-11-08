وزير خارجية بريطانيا: ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ هو التعاون معا لمواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن ما يحتاجه عالمنا اليوم، لتجاوز أزمة المناخ الراهنة أن نشترك ونتعاون معا في مواجهة مثل هذه التحديات لأننا جميعا في نفس الكوكب.

وقال كليفرلي ـ في كلمته خلال فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضرـ على هامش قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ إنه مع ارتفاع درجات الحرارة لن يكون هناك أي شخص محصن من هذه العواقب، ونحن بالفعل رأينا وشاهدنا الآثار الخاص بتغير المناخ على الشرق الأوسط، ومنها العواصف الترابية وحرائق الغابات في الجزائر، والفيضانات في لبنان، التي اجتاحت البلاد، كل ذلك يعرض المنطقة لتغيرات المناخ، وكل البلاد في هذه المنطقة معرضة إلى ضغط المياه المنخفضة، ومن المتوقع أن تسوء الأحوال بسبب تغيرات المناخ.

وأشار إلى أن نقص المياه يشرح ويوضح أن المنطقة تعتمد على واردات الغذاء، وبعض البلدان تتعرض لهشاشة مضاعفة، حيث إنها تستورد جزءا كبيرا من الغذاء، بالإضافة إلى تداعيات المناخ الأخرى، لافتا إلى أن أزمة المناخ والنزاعات والغذاء وأزمات الطاقة، في الفترة الأخيرة أخذت في الزيادة مما يزيد من هشاشة وضعف واردات الغذاء في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكمل وزير خارجية بريطانيا ، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تسمح للقادة في هذه المنطقة بالتصدي لهذه التحديات بطريقة سليمة، وعلينا أن نعمل مع بعضنا البعض ونعمل على خفض درجات الحراة واستخدام كافة التقنيات.

وأضاف أنه بسبب المبادرة الخضراء فسوف يكون المستقبل لشعوبنا أكثر خضرة، مرحبا بجميع الالتزمات التى طرحت خلال تلك الفعاليات، متمنيا تحقيق كافة الأهداف والطموحات.