البطريرك بشارة الراعي: لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه

أكد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم الإثنين، أن لبنان في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي، مطالبا اللبنانيين بالحوار الصريح لبناء مجتمعهم.

وقال الراعي، في كلمة خلال افتتاح مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أعمال دورته الخامسة والخمسين اليوم، "بالحوار الصريح وصفاء العيش المشترك يتمكن اللبنانيون من بناء مجتمعهم".

وأضاف: "إذا ألقينا نظرة على واقعنا في لبنان، نجد بكل أسف أن الذين صنعوا الحرب ما زالوا هم إياهم يحكمون بلادنا، الأمر الذي يشل الدولة بسبب نار الخلافات المشتعلة تحت الرماد، ويشكك الرأي العام الخارجي، ذلك أن من يصنع الحرب لا يستطيع أن يصنع السلام".

ولفت إلى أنه "بعد ست سنوات من عهد الرئيس ميشال عون، لم يتمكنوا أو بالأحرى لم يريدوا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فكان إنجازهم الكبير تنزيل العلم وإقفال القصر الجمهوري، وتسليم حكومة مستقيلة منذ خمسة أشهر".

كانت ولاية الرئيس عون انتهت في أكتوبر الماضي، ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد حتى الآن، وتطرح بعض القوى السياسية فكرة إقامة حوار للتمكن من انتخاب رئيس.