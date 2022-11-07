الجيش اللبناني يتسلم مساعدات عسكرية أمريكية

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تسلم الجيش اللبناني يوم الاثنين مساعدات عسكرية أمريكية، وصلت إلى مرفأ العاصمة بيروت.

وقال الجيش في بيان، إن قواته "تسلمت عبر مرفأ بيروت يوم الاثنين 13 آلية من نوع "هامفي"، و11 شاحنة، وكمية من الأعتدة العسكرية، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية الخاصة بالجيش اللبناني"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي 9 سبتمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة رئاسية تسمح لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات فورية للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار.

كما أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، توقيع اتفاق تعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم القدرات العملانية والعمليات البحرية والتدريب.

وكثفت دول، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، دعمها العسكري واللوجستي للجيش اللبناني لاعتبارات منها تعزيز سيادة الدولة ومنع انهيارها، بحسب مراقبين.