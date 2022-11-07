 تقرير: زعماء إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي يبدأون محادثات اليوم في كينيا - بوابة الشروق
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تقرير: زعماء إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي يبدأون محادثات اليوم في كينيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 11:24 ص

يلتقي مسؤولون إثيوبيون بممثلين لجبهة تحرير شعب تيجراي الانفصالية في كينيا، اليوم الاثنين، لبدء محادثات بشأن نزع السلاح، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي نيشن" نقلا عن أشخاص لم تحدد هويتهم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الصحيفة، التي تتخذ من نيروبي مقرا لها، قالت إن المحادثات بين كبار القادة العسكريين من الجانبين هي نتيجة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الثاني من نوفمبر الجاري، ودعا إلى إجراء مفاوضات في غضون خمسة أيام بشأن أساليب قيام مقاتلي جبهة تحرير تيجراي بالتخلي عن أسلحتهم.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات لمدة خمسة أيام.


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