رئيس الحكومة الإسبانية: خصصنا 30 مليار يورو لدعم مكافحة تغير المناخ

قال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، إن بلاده خصصت حوالي 30 مليار يورو لدعم مكافحة تغير المناخ.

وأضاف سانشيز - في كلمته اليوم خلال فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) - أن آلاف البشر تركوا منازلهم بسبب الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مؤكدا على ضرورة تجديد العزم على إيجاد حلول تستجيب لتطلعات العالم وتعزيز قدرتنا على مواجهة الخطر.

وأوضح أن بلاده ستعتمد خطة استراتيجية تعتمد على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، داعيا الدول إلى عدم التحجج بالأزمة الاقتصادية الراهنة والتخلي عن التزاماتها.