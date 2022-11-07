مقتل اثنين من المشاهدين في حادث خلال سباق سيارات في بلجيكا

لقي مراهقان (16 عاما) و(18 عاما) حتفهما اليوم الأحد إثر اصطدام سيارة سباق بهما إثر انحرافها عن الطريق خلال "رالي كوندروز"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا).

وأوضحت الوكالة أن مكتب المدعي العام بإقليم "لييج" أكد وفاة المراهقين مساء اليوم الأحد.

وقد أصيب العديد من الأشخاص في الحادث الذي وقع في قرية "موها".

وأضافت الوكالة أنه تم نقل السائق ومساعده، اللذين سيتم التحقيق معهما، إلى المستشفى إلا أن أصابتهما ليست خطيرة، مشيرة إلى أن اختبارات الكحول كانت سلبية.

وأشارت (بلجا) إلى أن الأمطار والطرق الزلقة ربما تسببا في وقوع الحادث، إلا أنه لم يتم بعد فحص السيارة.

وذكرت الوكالة أن 14 شخصا لقوا حتفهم في حوادث خلال سباقات رالي السيارات في بلجيكا منذ عام 1995 .