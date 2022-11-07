وزيرا دفاع السعودية والعراق يبحثان تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأحد، مع نظيره العراقي ثابت محمد العباسي هاتفيا "تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاتصال بين وزير الدفاع السعودي والعراق بعد حوالي أسبوع من إعلان رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، إنه يأمل خلال فترة ولايته، مواصلة استضافة محادثات السعودية وإيران في العراق.

وتحتضن بغداد مفاوضات مباشرة بين السعودية وإيران، منذ أبريل 2021، لكنها لم تحقق تقدماً ملموساً على الأرض، وقد جرت خامس جولات هذه المفاوضات في شهر آذار/مارس الماضي، وحققت نتائج إيجابية.