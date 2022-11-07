لمحة عن الفاتيكان واكتشاف المخابئ الباباوية السرية

عندما يصل السائحون إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، فإنهم يجدون أنفسهم محاطون بواجهات الفاتيكان المقدسة الرائعة، كما تغطي المساحات الخضراء أكثر من نصف أراضي دولة الفاتيكان، التي تبلغ مساحتها 44 هكتارا وتقع في وسط روما، حيث توجد حديقة غامضة للباباوات.

ويتعين على الزائر لكي يتمكن من دخول الحديقة، أن يقوم بحجز تذكرة، وهو الأمر الذي عادة ما يتم قبل عدة أشهر من موعد الزيارة، وذلك لأن الاهتمام بالزيارة كبير للغاية وإمكانية توفر التذاكر محدودة.

وفي حال حالفك الحظ وكنت أحد حاملي تذاكر الدخول المحظوظين، يمكنك أن تترك قاعة حجز التذاكر المزدحمة في متاحف الفاتيكان، والتي يتعالى فيها أصوات الثرثرة، وأن تتجه إلى عالم آخر غاية في الهدوء، حيث يكون الصوت الوحيد الذي يمكن للمرء أن يسمعه هو صوت حشرات الحقول، حيث تمتد المساحات الخضراء التي تتسم بالهدوء الشديد، عبر تل الفاتيكان، وترتفع خلف ساحة القديس بطرس.

ومن الناحية التاريخية، فقد كان المكان عبارة عن أرض للصيد مخصصة للباباوات الذين شأنهم شأن الأمراء الآخرين، يحبون ممارسة هواية الصيد.

أما اليوم، فعلى الرغم من عدم تبقي أي حيوانات في المكان، ولا حتى الثعالب في أراضي الفاتيكان، فإن الأسوار العالية التي تحيط بوسط الكنيسة الكاثوليكية، تمثل عقبة لا يمكن التغلب عليها.

وبدلا من ذلك، يمكن للمرء أن يسمع أصوات البغبغاوات التي تنتشر أعشاشها في المكان.

ويمكن وصف الأراضي بأنها حديقة إنجليزية ذات مناظر طبيعية انتقلت إلى الجنوب، مع وجود مغارة اصطناعية وحديقة للورود وفيلا قديمة وغابة ساحرة تضم تماثيل قديمة تعود إلى العصر الروماني.

وفي الوقت نفسه، هناك القبة الضخمة لأبراج القديس بطرس، التي تعلو فوق النخيل.

ومع ذلك، فإن أحد أهم السمات الرئيسية للمكان، هي فكرة احتمال اقتراب بابا الفاتيكان نفسه من المكان في أي وقت.

وفي الواقع، منذ أن تخلى البابا السابق، بينيديكت السادس عشر، عن الكرسي البابوي في عام 2013، قام بتأسيس دير في مكان منزل تقاعده، إنه مبنى واسع وكبير أشبه بفيلا ويوجد به مكان خاص للعبادة، حيث تم إخفاء حديقة النباتات الخاصة بالمكان بسور عالٍ.

وتقول المرشدة السياحية، كينجا، لمجموعة السائحين التي تقوم بإرشادهم، إن أحد زملائها رأى مؤخرا البابا الفخري، حيث كانت تقوم راهبات بدفعه على كرسي متحرك على طول الممرات، مضيفة أنه: "قام بمباركة كل الناس على الفور ".

كما أن الحدائق ساحرة لأنها تقدم بين الحين والآخر لمحة من وراء الكواليس.

وتعد "كنيسة سيستين"، التي يجتمع بها جميع الكرادلة بعد وفاة البابا لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية، أشبه بمصنع قديم عندما يتم النظر إليها من هناك، حيث تبدو غير واضحة تماما من الخارج.

ومن هناك، يمكن الذهاب سريعا إلى قلعة سانت أنجلو المجاورة، وهي حصن تقليدي للباباوات، كانوا يحتمون بها في أوقات الخطر.

وفي عام 1527، عندما غزا روما جيش كبير من المرتزقة غير المنضبطين، هرب البابا كليمنت السابع عبر ممر "باسيتو دي بورجي"، الذي لا يزال موجودا حتى اليوم، وهو يربط بين القلعة التي كانت تعتبر منيعة، وكنيسة القديس بطرس.

ويشار إلى أن ثلثي الحرس السويسري الخاص بالفاتيكان، لقوا حتفهم بينما كانوا يواجهون ببسالة مهاجميهم الذين كانوا متفوقين عليهم.

وكان احتلال روما المعروف باسم "ساكو دي روما"، أحد أكثر الأحداث الصادمة في تاريخ المدينة الباقية، وبعد حصار استمر لمدة سبعة أشهر، استسلم البابا كليمنت، وصار سجينا للإمبراطور تشارلز الخامس.

وتحتوي قلعة سانت أنجلو على منصة ذات إطلالات لا مثيل لها على الفاتيكان.

وفي الطابق الاسفل، يوجد مقهى صغير ساحر، مع إمكانية تناول الطعام في مكان مفتوح بالخارج، في ممر دائري، ويعتبر المشهد من هناك رائعا أيضا.

كما يوجد مكان آخر رائع لإطلالة بانورامية على الفاتيكان، وهو شرفة سطح فندق "أتلانت ستار"، وغالبا ما يكون الهواء عليل يتسم بالبرودة هناك، حيث قد يكون مناسبا بشكل خاص في الصيف الحار.