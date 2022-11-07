سلطات زابوروجيا تعلن التخلي عن العملة الأوكرانية بداية من مطلع 2023

أعلن عضو المجلس الرئيسي في الإدارة الإقليمية لمقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، اليوم الاثنين، التخلي عن العملة الأوكرانية "جريفنا" اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقال روجوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "اعتبارا من الأول من يناير 2023، سيتوقف العمل بنظام العملة المزدوجة في منطقة زابوروجيا، ولن يتم قبول العملة الأوكرانية بعد ذلك، وستكون العملة الرسمية الوحيدة هي الروبل الروسي، أما الـ(جريفنا) فستكون من الماضي".

يذكر أن مقاطعة زابوروجيا تتعامل حاليا بنظام العملة المزدوجة، حيث يتم استخدام الـ "جريفنا" الأوكرانية في التداول إلى جانب الروبل الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق على أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون في روسيا، وتم نشر الوثائق ذات الصلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية.