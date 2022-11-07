رئيس الوزراء البريطاني: استثمار 65 مليار جنيه إسترليني لإقامة مشروعات خضراء في كينيا ومصر

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن الدول المتقدمة عليها أن تفي بتعهداتها بالنسبة لتمويل المناخ، منوهًا في الوقت نفسه إلى أن الأمور صعبة، وجائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.



وأضاف في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين: «الأسبوع الماضي أمضيت وقتي عملا على بناء الثقة والاستقرار الاقتصادي في بلادي، والمملكة المتحدة تعمل على الإنجاز والوفاء بالتعهدات، بقيمة 11.6 مليار جنيه إسترليني».



وأعلن عن زيادة المبلغ بمقدار 3 أضعاف، ليصل إلى ما يزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني بحلول 2025، منوهًا إلى أن الفيضانات في باكستان، غطت مساحة تماثل المملكة المتحدة بالمياه، وأدت إلى نزوح 33 مليون شخص.



وتابع: «الأمن المناخي مترابط مع الأمن الطاقي، حرب روسيا وأوكرانيا أدت إلى زيادة أسعار الطاقة، ولا يمكن أن تدعو تلك الأزمات لتقليل الجهود في التغير المناخي، بل تدعونا للعمل بشكل أسرع من أجل الاستثمار في الطاقة المتجددة، فهي الطريقة المثلى للتحرر من الطاقات التقليدية».



ولفت إلى استثمار 65 مليار جنيه إسترليني لإقامة مشروعات خضراء في كينيا ومصر، تساعد على تحقيق النماء الأخضر، معربًا عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على قيادته لقمة المناخ.



وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.



واليوم الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.



وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.



كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسي في عدد منها بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.