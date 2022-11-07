بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استقبال قادة وزعماء العالم المشاركين في قمة المناخ COP27، على المستوى الرئاسي.

واستقبل الرئيس السيسي وجوتيريش، رئيس وزراء هولندا مارك روته.

وتعقد بعد قليل، قمة المناخ على المستوى الرئاسي، وذلك بعدما تسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، وذلك بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التى تستضيف بلاده قمة المناخ القادمة (cop28 ) ورئيس السنغال بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى وطفلة أوغندية ناشطة فى مجال المناخ ومسئول أمريكى ملهم فى مجال التغيرات المناخية .

وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومى 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين فى الاجتماعات.

كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسى فى عدد منها بمشاركة حوالى 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.