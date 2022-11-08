قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده ستقدم 170 مليون يورو لمبادرة الدرع العالمي لتمويل مكافحة تغير المناخ بالإضافة لزيادة الدعم العام لمواجهة تغير المناخ إلى 6.5 مليار يورو.

وأضاف في كلمته على خلال فعاليات قمة المناخ، أن بلاده ستحقق صفر انبعاثات كربونية في العام 2050 أو قبل ذلك.

وأشار إلى أن الدول الأكثر تضررًا جراء التغير المناخي من حقها أن تدعو للتضامن العالمي، مشيرًا إلى أن ضبط الاحترار العالمي أصبح ضرورة ملحة وعلينا العمل بشكل جاد لخفض الانبعاثات.

وأوضح أن بلاده ستعمل على دعم البلدان الأكثر تضررا من التغير المناخي، مطالبا بضرورة ضبط الاحترار العالمي حيث أصبح ضرورة ملحة وعلينا العمل بشكل جاد لخفض الانبعاثات.