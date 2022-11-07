جولدمان ساكس يؤكد إمكانية تجنب ركود الاقتصاد الأمريكي

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قال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إنه مازال هناك مسار "محتمل جدا" لكي يتفادى الاقتصاد الأمريكي الركود على الرغم من تشديد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي للسياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة بشدة وحالة الغموض الجيوسياسي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك الأمريكي أبقى على احتمال دخول أكبر اقتصاد في العالم دائرة التراجع خلال الـ 12 شهرا المقبلة عند مستوى 35%، وهو ما يقل بشدة عن النسبة التي يتوقعها محللو وول ستريت.

وأوضح جان هاتزيوس كبير خبراء اقتصاد جولدمان ساكس إن هناك خطوات لتجنب الركود منها اعتدال النشاط الاقتصادي وتباطؤ النمو الاسمي للأجور بالإضافة تخفيف معدل التضخم وإعادة التوزان في سوق العمل.

وأضاف أن الانتقال إلى الاتجاه التراجعي للاقتصاد حدث بالفعل، لكن ما زال النمو الإيجابي موجودا بالفعل وهو يبدو قويا.

فبعد انكماشه خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في الشهر الماضي نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث بأعلى قليلا من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن أكبر اقتصاد في العالم نما خلال الربع الثالث بنسبة 2.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد انكماشه بمعدل 0.6% خلال الربع الثاني وبنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام.

كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء نمو الاقتصاد الأمريكي مدفوعا بنسبة كبيرة بنمو التجارة بنسبة 2.8% حيث زادت الصادرات بنسبة 14.4%، وتراجعت الواردات بنسبة 6.9% خلال الربع الثالث.