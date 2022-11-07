وزراء مالية منطقة اليورو يناقشون تفاقم الآفاق الاقتصادية

يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الاثنين، في بروكسل لمناقشة تفاقم الآفاق الاقتصادية، بما في ذلك زيادة التضخم على نحو غير مسبوق جراء ارتفاع أسعار الطاقة.



وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني لدى وصوله إلى الاجتماع: "الاقتصاد يتباطأ والركود سيحدث على الأقل خلال شهور الشتاء".



وكان معدل التضخم قد وصل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 7ر10% في منطقة اليورو، فيما يعد أعلى مستوى يسجله منذ تبني العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 9ر41% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لاحصاءات المفوضية الأوروبية.



وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد مؤخرا إلى ارتفاع احتمالية حدوث ركود في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة خلال الاشهر المقبلة.



كما أن الركود الوشيك المقترن بالتضخم القياسي يؤدي إلى التدقيق في تدابير المساعدات التي يتم اتخاذها على مستوى الدول للتخفيف من معاناة الأسر والشركات من ارتفاع فواتير الطاقة.



وقال فالديس دمبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إنه لكي يتم تجنب تداخل حزم المساعدات الوطنية مع الخطوات التي يتم اتخاذها بغرض التصدي للتضخم، يجب أن يكون هناك "مزيج دقيق من السياسات".



وأضاف دمبروفسكيس، متطلعا إلى العام المقبل "للأسف، أغلبية هذه الإجراءات ليست موجهة. لذلك سنناقش كيف يمكن اتخاذها بطريقة موجهة أكثر".



ويناقش وزراء مالية منطقة اليورو الاجراءات التي تم اتخاذها في عدة دول لمواجهة ارتفاع الاسعار، وكيفية تنسيق الاجراءات في المستقبل بدون زيادة التضخم.



كما سيستمع الوزراء لأول تقرير للمفوضية بشأن خطط الموازنات الوطنية لعام 2023.



ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 غدا الثلاثاء في بروكسل المساعدة المالية لأوكرانيا، وإصلاح قواعد الموازنة المشتركة للكتلة الأوروبية بجانب قضايا أخرى.