شركة أمريكية: تأثير نقص الرقائق على إنتاج السيارات سيستمر حتى 2024

أشارت تقديرات شركة "أليكس بارتنرز" الأمريكية للاستشارات إلى أن القيود المفروضة على إنتاج السيارات بسبب نقص أشباه الموصلات ستستمر "حتى 2024 على الأقل".

وأوضحت الشركة أن المدة بين طلب الرقائق وتسليمها تستغرق في الوقت الراهن 6 شهور أي ما يعادل ضعف المدة المعتادة، مضيفة أن الحاجة إلى الرقائق لكل سيارة آخذة في التزايد بسبب زيادة الرقمنة والكهربة، وفي الوقت نفسه يحجم مصنعو الرقائق عن زيادة حجم إنتاجهم بسبب الركود الذي يلوح في الأفق وارتفاع أسعار الفائدة.

جاء ذلك وفقا لما كتبه خبراء الشركة في تحليلهم المنشور في ميونخ اليوم الإثنين.

وأضافت الشركة أن هوامش أرباح مصنعي أشباه الموصلات من رقائق السيارات التقليدية أقل بنسبة وصلت إلى 11% مقارنة بأرباحها من رقائق الإلكترونيات الترفيهية أو رقائق عملاء الصناعة، وقالت إن مصنعي أشباه الموصلات يرون أن قطاع صناع السيارات "مجرد مشترٍ صغير لرقائق أشباه الموصلات" حيث يشتري القطاع ما يتراوح بين 6 و10% من الإنتاج العالمي.

وتابع الخبراء أنه حتى في حال تقلص الطلب على الرقائق للهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب، فإن إنتاج الرقائق سيظل عنق الزجاجة بالنسبة لصناعة السيارات، وتوقع الخبراء أن يزيد الطلب عن المعروض حتى في عام 2024 الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الرقائق ومن ثم أسعار السيارات في نهاية المطاف.

وقالت الشركة إن حاجة قطاع صناعة السيارات إلى الرقائق ستزداد حتى 2026، وأوضحت أن الطلب على الرقائق التناظرية المطلوبة للمحركات الكهربائية سيرتفع بنسبة 75%، وسيرتفع على رقائق وحدات المتحكمات الدقيقة بنسبة 30%، بينما تخطط شركات تصنيع أشباه الموصلات لزيادة إنتاج هذه الرقائق بنسبة 56% و12% فقط على الترتيب.