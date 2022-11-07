متحف التاريخ الطبيعي بنيويورك يفتتح مبنى جديدا في فبراير

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أعلن متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك أنه سوف يتم افتتاح ملحق على مساحة 22 ألف متر مربع بتكلفة 380 مليون دولار في 17 فبراير من 2023.

وكان من المقرر في البداية افتتاح الملحق في 2020، ثم تأجل ذلك جراء جائحة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المتحف إيلين فاتر خلال تفقد موقع البناء إن المبنى الجديد، "رائع ولكن ليس جاهزا بعد".

ولم تكن الحاجة لمساحات عصرية وتقنية لتعليم العلوم "ضرورية" مثل الآن، في ظل التغير المناخي والجائحة.

وسوف يضم المبنى الجديد وهو من تصميم جين جانج العديد من المعارض الدائمة والخاصة بما في ذلك معرض عن الحشرات.

ويأتي المال المخصص للبناء الجديد من الأموال العامة والتبرعات.

جدير بالذكر أن جانج هي مصممة أطول مبنى في العالم من تصميم امرأة وهو برج أكوا.

يستقبل متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك الذي فتح أبوابه قبل نحو 150 عاما تقريبا بجوار سنترال بارك، نحو خمسة ملايين زائر سنويا في غرف عن مجالات مختلفة من العلوم مثل الحيوانات والنباتات والتغير المناخي وتشكل الأرض والفضاء وحماية البيئة.