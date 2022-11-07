 محمد بن سلمان يعلن رصد السعودية 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر - بوابة الشروق
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محمد بن سلمان يعلن رصد السعودية 2.5 مليار دولار لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وكالات:
نشر في: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 6:12 م | آخر تحديث: الإثنين 7 نوفمبر 2022 - 6:12 م
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعما لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ10 القادمة.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية: "المملكة تطمح لتنسيق التعاون لتنفيذ الخطط ومواجهة التحديات المشتركة"، بحسب موقع "الإخبارية" السعودي.

وأضاف بن سلمان: "نهدف لزراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة عدد المحميات البرية والبحرية إلى 30% من إجمالي المساحة الوطنية".

وأردف: "سنعتمد على الطاقة المتجددة بإنتاج 50% من الكهرباء في 2030".

كما أعلن ولي العهد السعودي استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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