دول إفريقية تكتسي بالبالة مقابل استمرار عمل 150 ألف أمريكي

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا لملايين الملابس المستعملة لعلامات تجارية عالمية، على شاطئ العاصمة الغانية أكرا، على الرغم من تعهد العلامات التجارية الكبرى مثل "إتش أند إم" و "زارا"، بإعادة تدوير ملابسها المستعملة.

وتنتج العلامة التجارية "إتش أند إم" ثلاث مليارات قطعة ملابس في العام الواحد وتعيد تدوير حوالي 10% فقط منها، فيما يتم شحن الباقي إلى أماكن مثل أكرا، عاصمة غانا، حيث توجد أكوام من الملابس المستعملة التي تغمر بعض الموارد المائية.

وفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، فإن أكثر من 15 مليون قطعة ملابس مستعملة يتم إرسالها إلى أكرا من المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.

ويعتبر ما لا يقل عن 40% من هذه الملابس ذات نوعية رديئة، ما يجعلها عديمة القيمة ويتم إرسالها مباشرة إلى مكبات النفايات التي تنتشر في مناطق مأهولة بالسكان.

ويتم إنتاج أكثر من 100 مليار قطعة ملابس في جميع أنحاء العالم كل عام ويتم إلقاء 85% منها في مكب النفايات أو حرقها، حيث يُعتقد أن المواطن الأمريكي العادي يرمي 70 رطلا من الملابس والمنسوجات الأخرى كل عام.

وأصبحت العلامة التجارية "إتش أند إم" أول متجر تجزئة عالمي للأزياء يطلق برنامجًا لجمع الملابس في جميع متاجرها في جميع أنحاء العالم، عام 2013.

ويتم ذلك عن طريق إعداد الشركة صناديق إعادة التدوير للعملاء لتسليم ملابسهم، بغض النظر عن العلامة التجارية.

ومنذ بدء البرنامج، جمعت العلامة التجارية أكثر من 141 ألف طن، أي أكثر من ثلاثة ملايين رطل من المنسوجات من دول العالم؛ وأثر ذلك على بائعين الملابس في أوغندا، حيث قال بائع تجزئة للملابس المستعملة لمجلة برايت: "اعتدنا على صنع الملابس لكن يوجد الآن هذا الشكل الجديد من الاستعمار يريدون جلب منتجاتهم بهذه الطريقة لذا لا يمكنهم السماح لنا بصنع منتجاتنا".

وقدم العديد من أعضاء مجموعة شرق إفريقيا التماسا لحظر استيراد الملابس في عام 2015، وكانت المجموعة تأمل في وضع حد لذلك بحلول عام 2019، لكن الصحيفة أشارت إلى أنه تم تخويف المجموعة للتراجع عن التماسها من قبل أمريكا، التي يقال إنها ستستعيد المبادرات في قانون النمو والفرص في إفريقيا.

ويعتبر ذلك بمثابة برنامج تجاري يمنح البلدان في إفريقيا وصولًا تفضيليًا إلى الأسواق الأمريكية، بما يسمح لها بتصدير المنتجات بدون رسوم جمركية.

وفي حال فقدت الولايات المتحدة القدرة على تصدير الملابس الأمريكية المستعملة لإفريقيا، فسيتم إلغاء ما لا يقل عن 40 ألف وظيفة في أمريكا وستتأثر 150 ألف وظيفة غير هادفة للربح سلبًا.

ومع ذلك، من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة أكثر قلقًا من أن شركات الأزياء العالمية قد تغادر الولايات المتحدة لأنها لن تكون قادرة على الشحن إلى البلدان النامية.