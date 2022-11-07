قالت رئيس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إن العالم يشهد مرحلة مصيرية تتطلب مكافحة آثار تغير المناخ، منوهة إلى تأثير تلك الظاهرة على دول أوروبا وباكستان وكل إفريقيا والعديد من الأقاليم والمناطق عبر العالم.



وأضافت في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين: «نحن مدعوون جميعا لاتخاذ جهود سريعة لحماية كوكبنا وهو التزمنا المشترك، علينا أن نبقي الناس في قلب عملنا، وإيطاليا تبقي التزامها بأخذ مسار لتقليل انبعاثات الكربون».



وأشارت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 كحد أقصى»، موضحة أن «إيطاليا عززت قدراتها في الطاقة المتجددة، وتسعى لمواصلة الانتقال العادل لدعم المجتمعات المتضررة».



وتابعت: «نلتزم بعهد 100 مليار دولار، ونجمع الحكومات ومستثمري القطاع الخاص وجهود التنمية المتعددة الأطراف، لتسريع الانتقال العادل في مجال الطاقة، فالتخفيف والتكيف وجهان لعملة واحدة، ومصلحتنا مرتبطة بتقليل انبعاثات الكربون على كوكب الأرض».



وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.



واليوم الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.



وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.



كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسي في عدد منها بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.