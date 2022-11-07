التجارة العالمية: تحرير التجارة للسلع التي تتعلق بالبيئة سيحد من الانبعاثات الكربونية

اقترحت منظمة التجارة الدولية، الحد من البصمة الكربونية للتجارة الدولية من خلال خفص الرسوم والنقل بالنسبة للبضائع بطريقة أكثر صداقة للمناخ.

ووفقا لإحصاءات المنظمة في تقريرها السنوي اليوم الاثنين، تشير محاكاتها إلى أن إلغاء الرسوم والحد من الإجراءات غير المتعلقة بالرسوم على مجموعة فرعية من السلع البيئية المتعلقة بالطاقة يمكن أن يعزز من الصادرات بنسبة 5% بحلول عام 2030، كما سوف ينتج عن ذلك زيادة كفاءة الطاقة وتعزيز الطاقة المتجددة، مما سوف يؤدي لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 0.6%.

كما أشار التقرير إلى أن الإنتاج ونقل السلع التصديرية مسؤولان عن نحو 30% من انبعاثات أكسيد الكربون في العالم.

مع ذلك، فإنه من وجهة نظر المنظمة، الحل في العودة للإنتاج المحلي أو الإقليمي بطرق نقل أقصر.

ووفقا لإحصاءات منظمة التجارة، هذا من شأنه الحد من الانبعاثات بصورة طفيفة، ولكن في نفس الوقت إحداث ضرر اقتصادي على مستوى العالم. بدلا من ذلك تقترح المنظمة أن تقوم الدول بإلغاء الرسوم وحواجز التجارة البيروقراطية لإمكان نشر التكنولوجيات المستدامة.