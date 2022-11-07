استمرار القتال بالقرب من مدينة خيرسون جنوبى أوكرانيا

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استمر القتال العنيف في المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون بجنوبى أوكرانيا اليوم الأحد.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأنه تم تدمير مبنى في قرية كاخوفكا التي يقيم فيها نحو 200 جندي روسي. وقالت إن الجانب الروسي "أخفى بعناية" نتائج الهجوم. وتم تدمير مجموعة من المركبات الروسية المدرعة بالقرب من رادنسك.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

ووفقا للجيش الأوكراني، بدأ المحتلون الروس في تدمير قوارب السكان المدنيين على نهر دنيبرو. وأوضح الجيش الأوكراني أن الجيش الروسي انتهك بذلك بشكل صارخ قوانين وقواعد الحرب فيما يتعلق بالسكان المدنيين.

وتحاول قوات الاحتلال الروسي منذ عدة أيام دفع السكان المدنيين في خيرسون إلى مغادرة المنطقة. وترغب القوات المسلحة الأوكرانية في أن تتمكن في أقرب وقت ممكن من إعادة السيطرة على المنطقة التي تخضع للسيطرة الروسية منذ مارس الماضي.