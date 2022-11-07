وزير تونسي: قمة الفرنكوفونية ستدعم السياحة في جزيرة جربة

قال وزير السياحة التونسي محمد المعز بالحسن، إن الدورة 18 لقمة الفرنكوفونية ستدعم السياحة في جزيرة جربة التي ستحتضن أشغالها يومي 19 و20 من الشهر الجاري.

وتجري الاستعدادات للقمة على قدم وساق في الجزيرة الواقعة بجنوب تونس، وهي إحدى أشهر الوجهات السياحية في حوض المتوسط.

وقال بالحسن، الذي زار الجزيرة أمس الأحد مع وفد حكومي، إن "جربة جاهزة لاستقبال ضيوف قمة الفرنكوفونية.. سيطلع الزائرون على المواقع الثقافية والسياحية والمخزون الحضاري في الجزيرة وكامل مناطق الجنوب".

وتابع الوزير:"هذا الموعد الهام سيكون فرصة للترويج للوجهة التونسية وخاصة أمام حجم ضيوفه من وفود رسمية وصحفيين''.

وتشهد الجزيرة أعمال تهيئة وتجميل وصيانة للإنارة في الشوارع الرئيسية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للإعداد للقمة منصف ساسي "هناك تأكيدات لـ91 مشاركة في القمة من بين 110 مشاركات، ما يجعلها الأهم على مستوى الحضور".

وتأمل النزل الفخمة المنتشرة على طول السواحل والأسواق التقليدية، في إنعاش عائداتها المالية بمناسبة القمة مع انتهاء موسم الذروة الصيفي للنشاط السياحي.

ووفق إحصاءات رسمية زار جزيرة جربة هذا العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي نحو مليون سائح من بين قرابة 5.4 مليون سائح زاروا تونس.