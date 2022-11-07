الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على أعضاء بداعش في جنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن فرض عقوبات على أعضاء في تنظيم "داعش" في جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- "تدرج الولايات المتحدة اليوم على لائحة العقوبات أربعة أعضاء من خلية تابعة للتنظيم في جنوب أفريقيا لقيامهم بتوفير الدعم الفني أو المالي أو المادي لهذه الجماعة الإرهابية، كما تدرج أيضا ثماني شركات يمتلكها هؤلاء الأفراد التابعين للخلية أو يسيطرون عليها أو يديرونها".

وأكد المتحدث على مواصلة الولايات المتحدة الشراكة مع جنوب أفريقيا ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش بغية منع التنظيم من استغلال اقتصاد البلاد لجمع الأموال وتحويلها دعما لأنشطة داعش الإرهابية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من قتل زعيمي تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في 2019، ثم أبو ابراهيم القرشي في العام الجاري في مخبأهما في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.