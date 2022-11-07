نائب رئيس إندونيسيا: نسعى لأن تعزز قمة المناخ في مصر مسألة التنفيذ

قال نائب رئيس إندونيسيا معروف أمين، إن «العالم يعيش في الوقت الراهن أزمة ثلاثية»، مشددًا على أهمية تجاوزها.



وأضاف في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، مساء الاثنين: «في خضم تلك الأزمات ليس أمامنا من خيار آخر سوى التضامن، ولابد من التركيز على نموذج فعال يعتمد على 3 أمور وفقًا لرؤيتنا».



وأشار إلى أن «قمة المناخ في مصر يجب أن تكون مؤتمرًا للتنفيذ»، معقبًا: «بعد مرور عام على جلاسجو، لم يتحقق تقدم ملحوظ على المستوى العالمي، ونسعى لأن يكون المؤتمر هذا العام لتعزيز التنفيذ».



وشدد على أهمية التزام الدول المتقدمة وتوفير التمويل، مضيفًا: «يجب أن نكون جزءًا من الحل وفقًا لقدرات كل دولة، ويجب أن تدعم الدول بعضها وتمكن الدول الأخرى».



وتابع: «في إندونيسيا مستمرون في جهودنا من أجل القيادة، وإعطاء المثل الذي يحتذى به، وذلك من خلال الإسهامات الوطنية المحددة، التي تنطوي على مجموعة من الأهداف أبرزها تخفيض الانبعاثات الإندونيسية».



وتسلمت مصر رئاسة القمة أمس من المملكة المتحدة، فيما تستمر الفعاليات حتى 18 نوفمبر الجاري.



واليوم الاثنين، عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة على المستوى الرئاسي، وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة حدد فيها خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية.



وتمتد الجلسة العامة للقمة على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين في الاجتماعات.



كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، وسيشارك الرئيس السيسي في عدد منها بمشاركة حوالي 40 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.